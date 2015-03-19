Жителям Приморья рассказали о современных прививках

Татьяна Гонтарь сообщила, что в ближайшее время начинается период вакцинации от клещевого энцефалита. Территория нашего края является эндемичной по заболеваемости клещевым энцефалитом, и в идеале население края должно быть вакцинировано от этой природно-очаговой инфекции не менее чем на 90%. Но пока за счет средств краевого бюджета вакцинируются только социально незащищенные слои населения – дети и лица старше 60 лет, да и то не в полном объеме. Платная вакцина есть для всех групп населения. Эксперт также заметила, что иммунизация должна быть закончена за две недели до выхода на эндемичные территории, то есть в лес, на природу.