В кризис главное необходимо сохранить костяк персонала - эксперты

- Самый перспективный канал выхода в мировой бизнес - торговля через Интернет. Этот сегмент растет опережающими темпами. Изучайте его. Не создавайте свои уникальные магазины, пользуйтесь услугами мировых лидеров интернет-торговли. Мы нация с сильной творческой жилкой. Но для быстрого выпрыгивания из кризиса нам необходимо активно копировать решения из Кении, Австралии, Италии, Китая – отовсюду, где вы побывали и нашли что-то ценное. Покупайте франшизы, перенимайте технологический опыт и делайте свой бренд. Вкладываться в разработку можно только в тех сферах, где мы мировые лидеры. В остальных - гуглите англоязычный сегмент, и почти наверняка вы увидите, что ваша сырая идея уже реализована. Покупайте! Время стоит дороже денег.