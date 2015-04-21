Во Владивостоке 1 мая Золотой мост станет пешеходным

Как и в предыдущие два года в Приморье 1 мая мост через бухту Золотой Рог станет пешеходным. Колонны участников первомайской демонстрации пройдут по Золотому мосту со стороны мыса Чуркин до центральной площади Владивостока. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».