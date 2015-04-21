Во Владивостоке 1 мая Золотой мост станет пешеходным

Как и в предыдущие два года в Приморье 1 мая мост через бухту Золотой Рог станет пешеходным. Колонны участников первомайской демонстрации пройдут по Золотому мосту со стороны мыса Чуркин до центральной площади Владивостока. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, в связи с празднованием Дня весны и труда 1 мая с 7:00 до 15:00 будут ограничены парковка и движение всех видов транспорта на ряде участков дорог Владивостока:
– по улице Суханова: от ее пересечения с улицей Аксаковская до пересечения с улицей Уборевича;
– по улице Уборевича: от ее пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Семеновская;
– по улице Уборевича: от ее пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Светланская;
– по улице Семеновская: от ее пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;
– по улице Светланская: от дома № 66 до пересечения с улицей Алеутская;
– по улице Береговая: от ее пересечения с улицей Уборевича до дома № 38 по улице Светланская;
– по улице Лазо: от ее пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская;
– по Светланскому переулку: от его пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Корабельная Набережная;
– по улице Алеутская: от ее пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская.
Также в связи с организацией движения участников первомайской демонстрации по Золотому мосту, с 6:00 1 мая до 03:00 2 мая будет ограничено движение автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог:
– по улице Олега Кошевого: от ее пересечения с улицей Героев-Тихоокеанцев до пересечения с улицей Черемуховая;
– по улице Очаковская: от ее пересечения с улицей Харьковская до пересечения с улицей Ужгородская;
– по улице Ужгородская: от ее пересечения с улицей Очаковская до пересечения с улицей Надибаидзе;
– по улице Надибаидзе: от пересечения с улицей Ужгородская до пересечения с улицей Калинина;
– по улице Гоголя: от дома № 27до пересечения с улицей Щедрина;
– по улице Некрасовская: от ее пересечения с улицей Щедрина до дома № 38 по улице Некрасовская;
– по улице Луцкого: от дома № 21 до дома № 19;
– по улице Всеволода Сибирцева: от ее пересечения с улицей Пушкинская до пересечения с улицей Луцкого.
Как сообщили в Администрации Владивостока, на указанные периоды будет организован объезд транспортных средств по улицам: 1-я Морская, Тигровая, Семеновская, Калинина, Вилкова, Окатовая, Спортивная, Гоголя, Аксаковская, Всеволода Сибирцева, Некрасовская, а также по Океанскому и Партизанскому проспектам.
Напомним, празднование 1 мая на Центральной площади Владивостока начнут работать тематические интерактивные площадки – «Раскрась Первомай», «Первомайская кузница мастеров», «Первомай объединяет», «Первомай вдохновляет» и «Первомай к рекордам зовет».
Как сообщили в департаменте культуры Приморского края, в этот день приморцев будут ждать увлекательные игры, аттракционы, выставки, мастер-классы и аниматоры.
Отметим, в пятницу, 1 мая, по центральным улицам Владивостока колоннами пройдут более 20 тысяч человек.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.