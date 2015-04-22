В Приморье производители бетона замесили ассоциацию

- Прежде всего, вместе мы сможем разговаривать с властью так, чтобы нас слышали, сможем донести до нее наши проблемы и, возможно, получить помощь, - говорит руководитель структурного подразделения строительной компании ООО «Каньон» - СКС «Сибирцево» Виталий САВЕЛЬЕВ, который возглавил рабочую группу по организации ассоциации. - Например, всем ясно, что нельзя сравнить наше производство с торговлей, но сегодня налог на землю под некоторыми нашими предприятиями подняли в 10 раз, приравняв к налогу на землю под торговыми комплексами! Или много говорится сегодня об импортозамещении продукции, а мы ведь производители тех материалов, которые и должны вытеснять импорт и даже являемся для некоторых поселений градообразующими предприятиями! Но у нас в крае поддерживаются малый бизнес, сельское хозяйство и пр. отрасли, а программы помощи нашему бизнесу нет!