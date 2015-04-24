На рынке вторичной недвижимости Владивостока продавцы и покупатели затеяли жесткую игру

- Я считаю, что на нашем рынке жилья нет какой-либо конкуренции со стороны новостроя. В крае еще очень далеко до ввода по 1 кв. метру нового жилья на человека в год. Наши застройщики сейчас не начинают новых крупных проектов. Как о большом достижении говорится о начале строительстве поселка «Радужный», но ведь такие проекты - это не панацея. Если говорить об инвестициях в строительство жилья в рамках Большого Владивостока, то такие новые проекты властям города и края надо презентовать на российских и международных площадках. Можно сколько угодно говорить о ТОРах и «свободном порте», но бизнес должен увидеть эффективные для него программы, чтобы пойти в них.