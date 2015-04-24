Строительный сезон-2015 в Приморье будет значительно скромнее прошлогоднего

Генеральный директор компании «СтройСНАБ-Дальний Восток» Андрей Борзилов рассказал «Золотому Рогу» о ситуации на региональным рынке стройматериалов
Одной из основных составляющих стоимости любого строительства является стоимость строительных материалов. Однако цены на них сегодня резко выросли, и это обстоятельство вызывает опасения, что строительный сезон этого года в Приморье будет значительно скромнее прошлогоднего. Своим видением ситуации с деловой газетой «Золотой Рог» поделился генеральный директор компании «СтройСНАБ - Дальний Восток Андрей БОРЗИЛОВ.
- Андрей Сергеевич, давайте для начала поясним читателям, какое отношение ваша компания имеет к строительству?
- В августе этого года ей будет 11 лет. Мы работаем на весь Приморский край и Дальний Восток. Занимаемся оптовой торговлей, поставками строительных материалов для всех видов работ, являемся дистрибьюторами многих отечественных и зарубежных заводов, которые их производят.
- Насколько активен этот рынок сейчас? Больше ли у вас сегодня заказов от розницы в физобъемах, чем в прошлом сезоне?
- Меньше. Процентов на 30. Мы видим, что в магазинах продажи упали. Особенно импортных товаров.
- В связи с этим ваша компания тоже несет какие-то потери?
- Естественно. Но мы активизируемся. Берем больше людей, территорий. Чтобы остаться на том же уровне, что в прошлом году, сдержать падение, надо больше работать. Хотя, сейчас кто-то, наоборот, сокращается. Пути преодоления кризиса разные.
- Перспективы - не для всех?
- Рынок, естественно, упал. Сложно, например, тем, у кого были товарные кредиты в долларах. В рублях они стали дороже в два раза! Условно, товарный кредит в 100 тысяч долларов в июле прошлого года покрывали 3,5 млн рублей, а на сегодняшний день - 5,5 млн! Соответственно, такие компании и магазины не могут отвечать за свои обязательства, и многие позакрывались.
- То есть, чтобы выжить, они вынуждены повышать цены?
- На Дальнем Востоке большая часть материалов, используемых в строительстве, – импортные. Начиная от фанеры, смесей, шпатлевок, красок и т.д. С учетом изменения курса доллара в два раза, в два раза дороже стал и товар.
В связи с этим меня приглашали в департамент градостроительства Приморского края и тоже задавали подобные вопросы по ценам. Для объектов бюджетного финансирования есть сметная программа, которая автоматически рассчитывает стоимость строительных материалов по среднестатистическим для рынка показателям. Но она выдает расценки, которые на сегодня некорректны. Больше, чем указано в смете, подрядчик потратить на приобретение стройматериалов не может, потому что заказчику надо построить исходя из сметы.
- Что мешает пересмотреть смету исходя из реальных цен?
- Средняя цена - это итог статистики. А смета есть смета. Чтобы ее откорректировать, надо собрать заново всю статистику по стране и регионам, потому что есть региональные коэффициенты и т.д. На это требуется время. Пока же подрядчик берет смету и понимает, что он в стоимость материалов не впишется. Для департамента это проблема, потому что надо строить, а никто строить не хочет. Заказчик вынужден заводить подрядчика на объект, чтобы в итоге его кинуть. Ситуация заставляет.
- И какие вы видите выходы из этой ситуации для наших застройщиков, которым надо хотя бы довести до ума то, что начали строить раньше?
- Выходов нет. Компания согласовывает и подписывает с государственным или иным заказчиком смету на строительство, например, какого-нибудь жилого дома. Он при наличии нормального финансирования строится не месяц, а год! Допустим, компания получила на это строительство аванс в июле прошлого года, когда курс доллара был другой. Продолжать приходится уже по второму или третьему курсу. А он в расчет не берется. Заказчик имеет полное право сказать: «Ребята, вы согласились с расценками, подписали государственный контракт. Будьте любезны – выполняйте!» И подрядчику ничего другого не остается, как заканчивать объект любыми путями.
Он пытается пересогласовать с проектировщиком и заказчиком дорогие материалы на дешевые, применяет их в ущерб качеству. Под угрозой - сроки сдачи, и, вообще, сможет ли подрядчик выполнить подряд или нет. Как итог, может быть банкротство.
- Ну пусть материал, пошедший на замену, будет дешевле на 30-40%, но все равно это не спасительно!
- Конечно. Для примера, мы возим сэндвич-панели из Южной Кореи. Ранее такая продукция наших заводов была дороже и менее качественной. Сегодня получается наоборот: российская дешевле, хотя качество проигрывает. Зато цена интереснее, чем у корейских производителей.
Однако эта ситуация может измениться. Так, компании, которые у нас занимаются производством профнастила, металлопрофиля и пр., ранее завозили металл из Китая. При курсе 65 рублей за $1 брать за границей стало неинтересно. Стали возить из Питера и с Магнитки, где он оказался дешевле. Но Магнитка, недолго думая и понимая, что на экспорт можно продать дороже, чем в стране, стала продавать металл за границу, да и свой ценник подравняла к импортному металлу. Теперь курс $1 несколько упал, и металл снова стало выгодно завозить из Китая. Эта плавающая ситуация продолжает сохраняться. Разумным для импорта стройматериалов можно считать курс 1$ в пределах 45-50 рублей. Если выше, то товар российских производителей остается выгоднее.
- Если импорт пойдет по этому курсу, то цены на ввозимые стройматериалы в рознице уже не упадут?
- Упадут! Конкуренцию никто не отменял! Но - пропорционально повышению.
- Ранее крупные строительные компании, очень рискуя, начинали строительство бюджетных объектов авансом, за свой счет, привлекая средства из других источников. Теперь они на это уже не идут. Бесконтрольный рост цен не позволяет идти на смелость.
- Общая картина по крупным объектам именно такая. Буквально все материалы импортные. Начиная с того, что Спасскцемент покупает клинкер для производства цемента в Китае. Запасы своего – маленькие. Но даже на российских заводах все подорожало, потому что при производстве своих материалов зачастую используются импортные компоненты, сырье. Идет удорожание и на то, что в целом производится у нас. Так, металл за последнее время вырос в цене процентов на 15-20.
- Месяц назад директор одного из наших предприятий стройиндустрии говорил, что им удалось ограничиться повышением цен на свою продукцию пока только на 5%.
- Скорее всего, они работали на имевшихся запасах. Но иначе идут дела у наших знакомых компаний, которые занимаются бетоном. Прежде они завозили цемент из Южной Кореи и металл из Китая, а теперь перешли на наши материалы.
- Говорится о том, что ситуация на строительном рынке должна поправиться как раз за счет отечественных дешевых строительных материалов. А заметно ли увеличение отечественных материалов на рынке?
- Статистики нет, но по определенным позициям это видно. Например, сухие смеси раньше в большом количестве ввозили из Южной Кореи. Теперь российские производители выпускают дешевле. Соответственно, спрос пошел на отечественное. Шпатлевки – то же самое. По старинке люди берут то, что брали, но появляются более дешевые аналоги - и они переключаются. Зачастую в ущерб качеству.
- Если доллар упадет, то все потечет в обратную сторону.
- Многие аналоги зарубежной продукции, даже у нас на Дальнем Востоке, начинали выпускать еще в 1990-х годах, но почему-то эти попытки развития своего производства так и не смогли вытеснить импорт.
- Сейчас ситуация резко изменилась. Например, начали развивать сельское хозяйство!
- Но ведь никто не готовился к такому импортозамещению заранее! Раньше такой задачи и не стояло! А быстро переориентироваться не получается. Хотя бы потому, что оборудование, на котором выпускаются аналоги, тоже все импортное, и оно подорожало в два раза! Посмотреть даже в нашем офисе: плитка, стулья – китайские, дверь, возможно, наша, кофеварка – европейская, иностранный сейф. Холодильник если не оттуда привезен, то собран здесь из импортных деталей.
- Можно ли сказать, что строительство наше в связи с повальной неплатежеспособностью переживает отложенный спрос?
- Объекты, которые были начаты в прошлом году и ранее, сейчас заканчиваются. Не бросать же их! А новые - инвесторы думают сейчас, стоит ли вкладывать деньги в них при отсутствии спроса, которое связано с отсутствием у людей возможностей покупать квартиры, улучшать свои жилищные условия.
Останавливает инвестора и ситуация с плавающим курсом доллара. Если бы он остановился бы на определенной отметке с небольшими колебаниями, то сразу стало бы ясно, куда двигаться дальше. А пока хотя доллар и идет на снижение, но для инвестора это еще непонятно.
- Недавно СРО «Альянс строителей Приморья» проясняло ситуацию по 50 наиболее крупным проектам, которые были заявлены инвесторами в крае. Выяснилось, что реальное проектирование пока идет лишь по нескольким комплексам.
- Тем не менее упорно ходят слухи, что к нам зайдет «Газпром» со своим заводом, будут строить НПЗ в Находке. Только это должно привлечь в наш регион в течение пяти лет более 2 трлн руб. инвестиций. Если рассчитывать, что из этих денег в Приморье останется всего 20%, а остальные выберут москвичи, и то это составит 400 млрд. В год - по 80 млрд. Сегодня наш бюджет края - 75-80 млрд руб. Если к бюджету добавится такая же сумма, это даст толчок для развития строительства и всех других отраслей, приведет к увеличению доходов населения, сбора налогов, соответственно и трат. Пойдет цепная реакция развития экономики.
- Может быть, лучше пойдут индивидуальное строительство, небольшие объекты, которые строит бизнес? Сейчас предлагается строить малоэтажку многодетным семьям, молодым, семьям с двумя детьми, но есть ли смысл им сейчас начинать такое строительство?
- Фактически все стали зарабатывать в два раза меньше. А продукты подорожали на 30-40%. Весь импорт - вдвое. Все наши производители подняли цены. И во всех магазинах - картина цен примерно одинаковая. Наши люди обеднели в два раза. Какое тут индивидуальное строительство...
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.