Строительный сезон-2015 в Приморье будет значительно скромнее прошлогоднего

Однако эта ситуация может измениться. Так, компании, которые у нас занимаются производством профнастила, металлопрофиля и пр., ранее завозили металл из Китая. При курсе 65 рублей за $1 брать за границей стало неинтересно. Стали возить из Питера и с Магнитки, где он оказался дешевле. Но Магнитка, недолго думая и понимая, что на экспорт можно продать дороже, чем в стране, стала продавать металл за границу, да и свой ценник подравняла к импортному металлу. Теперь курс $1 несколько упал, и металл снова стало выгодно завозить из Китая. Эта плавающая ситуация продолжает сохраняться. Разумным для импорта стройматериалов можно считать курс 1$ в пределах 45-50 рублей. Если выше, то товар российских производителей остается выгоднее.