Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными

Презентация рейтинга-2015 состоялась 15 декабря в Москве. По словам авторов документа, работа над ним шла пять лет. В основной список были включены 463 высших учебных заведения из 80 регионов. За рамками исследования оказались только военные и богословские вузы, образовательные организации сферы культуры и искусства, а также учреждения заочного и дистанционного образования.