Дальневосточные вузы оказались не очень востребованными

Ни один дальневосточный вуз не вошёл в топ-лист наиболее востребованных учебных заведений России. При этом ряд университетов ДФО занимает достаточно крепкие позиции в первом «Рейтинге востребованности вузов», подготовленном медиагруппой «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда. Об этом сообщает газета «Золотой Рог».
Презентация рейтинга-2015 состоялась 15 декабря в Москве. По словам авторов документа, работа над ним шла пять лет. В основной список были включены 463 высших учебных заведения из 80 регионов. За рамками исследования оказались только военные и богословские вузы, образовательные организации сферы культуры и искусства, а также учреждения заочного и дистанционного образования.
Для оценки «востребованности» вуза были использованы три ключевых показателя: "Доля выпускников, получивших направление на работу"; "Доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов"; "Индекс цитирования трудов сотрудников организации».
Надо отметить, эксперты не сравнивали «ежа» с «ужом». С целью корректного сопоставления учебные заведения распределялись по шести родственным группам.
Так, в группу «Классические университеты» вошли 87 вузов. Первое место вполне предсказуемо было присуждено МГУ им. Ломоносова. И, конечно, сюрприз, что из дальневосточных вузов ближе всех к лидеру подобрался Приамурский госуниверситет им. Шолом-Алейхема (ЕАО), занявший 33-ю позицию рейтинга. На 38-й строчке - Северо-Восточный федеральный университет им. Аммосова (г.Якутск), 39-й - Тихоокеанский госуниверситет (г.Хабаровск), 54-й - Дальневосточный федеральный университет (г.Владивосток), 69-й - Сахалинский госуниверситет (г.Южно-Сахалинск), 76-й - Амурский госуниверситет (г.Благовещенск), 82-й - Северо-Восточный госуниверситет (г.Магадан), 84-й - Камчатский госуниверситет им. Витуса Беринга (г.Петропавловск-Камчатский).
Самая крупная группа – «Инженерные вузы»: 140 участников. Здесь лидером рейтинга востребованности объявлен Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г.Москва). Среди дальневосточников лучшие позиции у вузов Хабаровского края: 87-е место занял Дальневосточный университет путей сообщения, 102-е - Комсомольский-на-Амуре технический университет. Подальше, на 126-й строчке рейтинга, располагается Морской университет им. адмирала Невельского (г.Владивосток), а Камчатский технический университет удостоен 137-го места.
В перечне «Сельскохозяйственные вузы» значатся 56 учебных заведений. Самый успешный результат – 35-е место – у Приморской сельскохозакадемии (г. Уссурийск). 38-ю строчку занимает Дальневосточный технический рыбохозяйственный университет (г.Владивосток), 48-ю - Якутская государственная сельхозакадемия, 54-ю - Дальневосточный аграрный университет (г.Благовещенск). Ну, а лидером этого рейтинга объявлен Ставропольский аграрный университет.
Среди 61-го вуза сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция) наиболее востребована, по мнению составителей рейтинга, Российская экономическая школа из Москвы. 21-ю позицию занимает Владивостокский университет экономики и сервиса, на 43-м месте - Хабаровская академия экономики и права.
Список 72-х «гуманитарных вузов» возглавил Ярославский педуниверситет им. Ушинского. Из дальневосточников здесь самая высокая позиция у Амурского гуманитарно-педагогического университета (г.Хабаровск) – 22-е место. Еще два вуза Хабаровского края: Дальневосточный гуманитарный университет и Дальневосточная академия физической культуры заняли, соответственно, 53-ю и 56-ю строчки рейтинга. На 31-й позиции находится Благовещенский педуниверситет, а 49-е место отдано Чурапчинскому институту физической культуры и спорта (Республика Саха (Якутия).
И, наконец, шестая группа – «Медицинские вузы». Здесь конкурировали между собой 47 учебных заведений. Лидером признана Нижегородская медицинская академия. 13-место рейтинга, занятое Тихоокеанским медуниверситетом (г.Владивосток), можно считать вполне успешным. А вот его соседи по региону - Дальневосточный медуниверситет (г.Хабаровск) и Амурская медицинская академия (г.Благовещенск) – оказались, к сожалению, в хвосте списка: 40-е и 43-е места, соответственно…
Впрочем, расстраиваться по этому поводу не стоит. Комментируя не очень высокие показатели 26-ти дальневосточных вузов, руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина заметила: «Есть, куда стремиться, над чем работать!». Добавим, и есть, на кого равняться.
Сергей АКУЛИЧ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Москва.
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