ОАО "РЖД" удостоено международной премии за развитие сотрудничества с Республикой Корея

Премия учреждена в 2012 году Корейско-российским деловым советом при поддержке Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Кореи с целью поощрения корейских и российских компаний, организаций и общественных деятелей за вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея.