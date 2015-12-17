Путин призвал Украину "почувствовать разницу"

«С 1 января, к сожалению для нас, мы прогнозируем ухудшение наших экономических отношений. Потому что мы вынуждены принять решение о том, что с 1 января не будем работать с Украиной как с членом зоны свободной торговли СНГ. Мы стремились сохранить свои экономические отношения с Украиной, но Украина является членом зоны свободной торговли - там есть преференции различные, нулевые тарифы. Она в одностороннем порядке выходит как бы из этого режима и присоединяется ко всем европейским правилам. А там, например, написано: все товары на украинском рынке должны быть подчинены техническим стандартам и нормам технического регулирования Евросоюза. Но наши-то (росссийские) товары пока не отвечают этим требованиям. Это значит что вы выбрасываете наши товары с этого рынка», - сказал Путин, уточнив, что Россия не собирается вводит в отношении Украины санкции.