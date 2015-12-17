Путин встал на защиту "Платона", пообещал дальнобойщикам "проездной"

«Все сборы, которые поступают от так называемой системы «Платон», идут не кому-то в карман, они 100% идут в дорожный фонд РФ, до последней копейки. А оттуда поступают на дорожное строительство в регионах. Это инициатива «Ростехнологий», а не частных лиц.... », - сказал президент, отвечая на вопрос, связанный с ситуацией вокруг внедрения в России фискальной системы. Ранее сообщалось, что компания-оператор системы «Платон» принадлежит сыну бизнесмена Аркадия РОТЕНБЕРГА.