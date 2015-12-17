Путин встал на защиту "Платона", пообещал дальнобойщикам "проездной"

В качестве компенсации президент предложил проработать вопрос о возможности приобретения дальнобойщиками годовых или сезонных патентов на проезд
Президент Владимир ПУТИН в ходе традиционной Большой пресс-конференции в Москве заявил, что все сборы от системы «Платон», обязывающей большегрузы платить за проезд по федеральным трассам, идут не в частный карман, а в дорожный фонд РФ, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
«Все сборы, которые поступают от так называемой системы «Платон», идут не кому-то в карман, они 100% идут в дорожный фонд РФ, до последней копейки. А оттуда поступают на дорожное строительство в регионах. Это инициатива «Ростехнологий», а не частных лиц.... », - сказал президент, отвечая на вопрос, связанный с ситуацией вокруг внедрения в России фискальной системы. Ранее сообщалось, что компания-оператор системы «Платон» принадлежит сыну бизнесмена Аркадия РОТЕНБЕРГА.
Путин также предложил проработать вопрос о возможности введения для дальнобойщиков годовых или сезонных патентов на проезд по дорогам, а также возможность отмены транспортного налога для тех, кто платит дорожные сборы.
«Есть простой способ - дать возможность приобрести недорогой патент. Но есть проблема, которая заключается в том, что патенты выдают на год, а могут быть только сезонные перевозки. Пусть правительство подумает заранее об этом», - сказал Путин.
Президент напомнил, что уже обсуждался вопрос о том, что при переходе на систему «Платон» может быть отменен транспортный налог.
«Я очень рассчитываю на то, что правительство в самое ближайшее время, в начале года, это сделает», - заявил Путин.
На прошлой неделе премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что подавляющее большинство дальнобойщиков зарегистрировались в системе «Платон». «Не все дальнобойщики бастуют. 700 тыс. дальнобойщиков зарегистрировались в системе платежей. Это абсолютная, подавляющая часть тех, кто выполняет междугородние перевозки», - сказал премьер в интервью российским телеканалам.
В свою очередь, вице-премьер РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ заявил, что правительство считает справедливой систему взимания платы за проезд большегрузного транспорта и не обсуждает возможность введения моратория или ее отмену. Фото с сайта Кремля. Олег КЛИМЕНКО, Газета «Золотой Рог», Владивосток.