Водители считают неопасными нарушениями превышение скорости и обгон

Незначительное превышение скорости (менее чем на 40 км/ч) и несоблюдение правил обгона россияне не считают опасными правонарушениями на дорогах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
К таким выводам пришел центр «Движение без опасности», проведя опрос автовладельцев (с результатами ознакомились «Известия»). 75% респондентов самым опасным правонарушением назвали вождение в состоянии опьянения, 69% — проезд на красный сигнал светофора. Однако представления россиян расходятся со статистикой ДТП.
В опросе, который в ноябре провело «Движение без опасности», приняло участие более 2 тыс. россиян из 40 субъектов РФ. Участникам предлагалось ответить на вопрос, какие правонарушения на дороге они считают наиболее грубыми и опасными.
В результате 75% респондентов самым опасным правонарушением назвали вождение в состоянии опьянения и 69% — проезд на красный сигнал светофора. Для 25% россиян грубым «проступком» является превышение скорости на 60 км/ч, для 20% — непредоставление преимущества пешеходам, для 16% — нарушение правил обгона, и еще для 12% — нарушение правил проезда перекрестков.
В то же время практически никто не считает опасным превышение скорости на 40 км/ч, отсутствие детского кресла, разговор по телефону за рулем, неправильный выбор дистанции и пр.
Реальная статистика аварий свидетельствует о том, что россияне не вполне точно представляют последствия тех или иных правонарушений на дорогах. Так, согласно статистике Госавтоинспекции МВД России, за девять месяцев 2015 года больше всего ДТП произошло на перекрестках — более 24 тыс. В таких авариях было и больше всего раненых — 34 тыс. человек.
На втором месте по числу аварий — вождение в нетрезвом виде. За девять месяцев 2015 года было зафиксировано более 12 тыс. таких ДТП, в них было ранено 17,6 тыс. человек. При этом такое нарушение, как проезд на красный свет, которое большинство россиян назвали опасным, по статистике реже становится причиной ДТП — было зафиксировано 3,5 тыс. аварий с 5 тыс. пострадавших.
Индикатор тяжести последствий ДТП (определяется числом погибших в результате ДТП на 100 пострадавших) наиболее высок при превышении скорости (15), вождении в состоянии опьянения (13,8) и нарушении правил обгона (12).
Исполнительный директор Ассоциации автошкол Москвы Елена Зайцева отметила, что при обучении вождению ученикам обязательно рассказывают о статистике аварий и их последствиях.
— Ситуация действительно такова, что водители не информированы о статистике ДТП и о рисках, которые несут те или иные действия. В автошколах мы даем всю эту информацию, но в основном аварии происходят не на первом году вождения, когда в памяти еще свежи данные, а уже после 2–3 лет стажа водители чувствуют себя более уверенно и раскрепощенно, позволяя себе нарушать правила. Об опасности различных правонарушений рассказывается в рамках курса «основы управления». Мы стараемся наглядно преподнести информацию, впечатлить учеников, показываем всякие «ужасы» последствий. Но за рубежом было много исследований на эту тему — во взрослом состоянии такие картинки ненадолго остаются в памяти, поэтому лекций только в автошколах недостаточно, нужна комплексная система, — говорит она.
По мнению Зайцевой, в стране должна появиться качественная социальная реклама.
— О последствиях правонарушений на дорогах нужно начинать рассказывать со школьной скамьи, когда еще можно повлиять на ребенка и действительно впечатлить на всю жизнь. Кроме того нужна социальная реклама. В России она сейчас низкого качества, поэтому мы на уроках используем в основном зарубежную соцрекламу, которую там спонсируют крупные автомобильные концерны. Также необходимо вести пропаганду в СМИ, - считает Зайцева.
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов заметил, что в последние несколько лет законодательные инициативы, имеющие отношение к безопасности на дорогах, чаще всего ужесточают ответственности за вождение в нетрезвом виде.
— Это всегда спорный вопрос, ужесточать или не ужесточать наказание. Что касается штрафов, то если у человека доходы высокие, то он будет платить хоть по 50 тыс. рублей в месяц, но всё равно будет нарушать. Поэтому, конечно, за серьезные правонарушения должны быть предусмотрены не только штрафы. При этом сама задача Кодекса об административных правонарушениях — не просто наказать и собрать деньги, а заставить человека задуматься и больше не нарушать. С этой точки зрения большой минус камер фиксации — штрафы приходят собственнику, а за рулем может быть другой человек. Нужно сейчас думать и менять законодательство, чтобы ответственность нес именно нарушитель, а не собственник, — сказал он.
По мнению Старовойтова, водители не считают превышение скорости опасным, потому что большинство из них нарушают это правило, но в аварии не попадали.
— Каждый второй автолюбитель попадает под штрафы за превышение скорости чуть ли не каждый день, и, конечно, он не считает это общественно опасным правонарушением, потому что не было ДТП. Поэтому важно заниматься профилактикой, рассказывать человеческие истории о том, как, условно говоря, твой сосед попал в аварию. Можно до бесконечности увеличивать штрафы и ужесточать наказание, но если не заниматься превентивными мерами и не воспитывать чувство ответственности со школьной скамьи, то эффекта не будет, — отметил депутат.
Напомним, что в на прошлой неделе председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности Антон Цветков предложил автомобилистов, которые превышают разрешенную скорость на дорогах более чем на 60 км/ч, подвергать административному аресту на срок до 15 суток. Действующее сейчас наказание — штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на полгода, по его мнению, не останавливает гонщиков. Кроме того в случае превышения разрешенной скорости на 40 км/ч предлагают штрафовать не только того, кто за рулем, но и собственника автомобиля.
По данным ГИБДД Москвы, на которые ссылается Цветков в своем обращении, в осенне-зимний период ежесуточно в Москве фиксируется порядка 2,5 тыс. нарушений скоростного режима. Преимущественно речь идет о тех, кто превышает скорость на 20–40 км/ч, — это 2,1 тыс. водителей. С превышением лимита скорости в 40–60 км/ч за сутки попадаются 70–100 человек. Совсем безбашенных ездоков среди нарушителей не так уж много: быстрее разрешенных 60–80 км/ч гоняют за рулем в среднем 2–5 человек в сутки, а свыше 80 км в час там, где это не разрешено, ездят 1–2 нарушителя в сутки.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.