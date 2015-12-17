Водители считают неопасными нарушениями превышение скорости и обгон

— Это всегда спорный вопрос, ужесточать или не ужесточать наказание. Что касается штрафов, то если у человека доходы высокие, то он будет платить хоть по 50 тыс. рублей в месяц, но всё равно будет нарушать. Поэтому, конечно, за серьезные правонарушения должны быть предусмотрены не только штрафы. При этом сама задача Кодекса об административных правонарушениях — не просто наказать и собрать деньги, а заставить человека задуматься и больше не нарушать. С этой точки зрения большой минус камер фиксации — штрафы приходят собственнику, а за рулем может быть другой человек. Нужно сейчас думать и менять законодательство, чтобы ответственность нес именно нарушитель, а не собственник, — сказал он.