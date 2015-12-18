Население будет платить за электричество больше, чем предприятия

Для тех, кто попадает в категорию потребления до 150 кВт.ч, тариф на электроэнергию будет снижен на 2% от уровня, который будет применяться с июля 2016 года. Для категории потребителей от 150 до 600 кВт.ч тариф будет выше применяемого до 150 кВт.ч на 12%, свыше 600 кВт.ч — на 52%, но не выше экономически обоснованного тарифа на электроэнергию для населения.