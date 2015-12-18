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В Хабаровске объекты индустриального парка "Авангард" получили газ

18 декабря 2015, 10:41
Компания "Газпром газораспределение Дальний Восток" подала газ на объекты входящего в состав ТОР "Хабаровск" индустриального парка "Авангард"

Компания "Газпром газораспределение Дальний Восток" подала газ на объекты входящего в состав ТОР "Хабаровск" индустриального парка "Авангард", специализирующегося на сельском хозяйстве, пищевых производствах, складах и логистике, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". На первом этапе специалисты газовой компании заполнили «голубым топливом» 11,5 километров газопровода высокого давления, питающего индустриальный парк. Затем газовики подали газ на внутриплощадочный газопровод «Авангарда», тем самым обеспечив возможность проведения пуско-наладочных работ на объектах. Пришедший в индустриальный парк газ в первую очередь необходим для начала работы тепличного комплекса первого иностранного резидента ТОР «Хабаровск» японской компании JGC Evergreen. Досье "Золотого Рога": АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» входит в группу компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз». АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» - единая газораспределительная организация на территории Дальнего Востока. Подразделения Общества обеспечивают природным и сжиженным газом 245 населенных пунктов, более 340 тыс. квартир и домовладений, 45 котельных, 222 промышленных предприятия и более 200 коммунально-бытовых потребителей. Кроме того, компания обслуживает около 1000 км газопроводов.

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