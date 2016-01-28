Россия может отыграть $50 миллиардов по делу ЮКОСА

Решение, о котором идет речь, было вынесено Стокгольмским арбитражным судом в 2012 году. Тогда суд обязал Россию выплатить четырем испанским инвестиционным фондам группы Quasar de Valores компенсацию за экспроприацию активов ЮКОСа. Испанские инвестфонды подали иск к России в Стокгольмский арбитраж еще в 2007 году. Они обвинили ее в целенаправленном доведении ЮКОСа до банкротства с целью экспроприации активов.