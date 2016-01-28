Россия может отыграть $50 миллиардов по делу ЮКОСА

Апелляционный суд Стокгольма встал на сторону России в споре с испанскими инвесторами по «делу ЮКОСа». Решение может усилить российские позиции в деле по оспариванию компенсаций на $50 млрд в Гааге, считают юристы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Апелляционный суд Стокгольма отменил решение Стокгольмского арбитражного суда, которое было вынесено в пользу четырех испанских инвесторов компании ЮКОС, требовавших от России компенсации за экспроприацию ее активов. 18 января апелляционный суд постановил, что «арбитражный суд не обладает полномочиями для вынесения таких решений», сообщает РБК со ссылкой на британское издание CDR, специализирующееся на правовой информации.
Решение, о котором идет речь, было вынесено Стокгольмским арбитражным судом в 2012 году. Тогда суд обязал Россию выплатить четырем испанским инвестиционным фондам группы Quasar de Valores компенсацию за экспроприацию активов ЮКОСа. Испанские инвестфонды подали иск к России в Стокгольмский арбитраж еще в 2007 году. Они обвинили ее в целенаправленном доведении ЮКОСа до банкротства с целью экспроприации активов.
В 2014 году окружной суд Стокгольма подтвердил решение арбитражного суда, отклонив жалобу России, пытавшейся оспорить решение третейского суда. Российская сторона настаивала, что у арбитражного суда не было соответствующей компетенции в решении данных вопросов.
Решение апелляционного суда Стокгольма может быть обжаловано в Верховном суде Швеции до 15 февраля.
«Если решение будет оставлено в силе, то это открывает дорогу Российской Федерации к отмене решения стокгольмского третейского суда», — заявил генеральный секретарь Арбитражной ассоциации Роман Зыков.
«Этот факт особенно важен, в силу того что другой третейский суд (в Гааге) — по делу акционеров ЮКОСа ссылается на стокгольмское третейское решение по иску испанских инвесторов к России. Поэтому выводы шведских государственных судов могут оказаться подспорьем для российской позиции в государственных судах Нидерландов», — добавил он.
Летом 2014 года третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В январе 2015 года Россия подала ходатайство в окружной суд об отмене арбитражного решения, напоминает РБК. Фото РБК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.