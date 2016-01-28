В России начали стремительно дешеветь авиабилеты

После окончания новогодних каникул билетные агентства зафиксировали снижение цен на внутренних перелетах. По данным агентства Biletix, пишет РБК, во второй половине января средний чек на внутренних направлениях по сравнению с январем прошлого года снизился почти на четверть — на 24% — с 9,05 тыc. до 6,8 тыс. руб., по внешним — всего на 1,5%, с 21,4 тыс. до 21,1 тыс. руб. Это подтверждает сервис Onetwotrip: по его данным, средняя стоимость перелетов по России в январе 2016 года с учетом раннего бронирования снизилась на 25–30%, говорит директор по развитию Onetwotrip Аркадий Гинес. По данным сервиса Tutu.ru, падение не такое серьезное: по выборке самых популярных внутрироссийских направлений январское падение цен составило 8–10% к прошлому году (всего по России сервис фиксирует незначительное снижение — на 2%).