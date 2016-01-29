Баскетбол: "Спартак-Приморье" обыграл во Владивостоке "ПАРМУ"

Евгений КИСУРИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - К этой игре мы готовились очень серьезно. К сожалению, у нас Александр Семченко получил травму на предыгровой тренировке, которая его, по всей видимости, выведет из строя на две недели. Но для первого раза очень хорошо сыграл Владимир Белов, «вошел» в команду просто прекрасно для новичка. Это в нападении нам добавило много вариантов для развития игры. Несмотря на разницу в счете, игра была тяжелая, всех до конца держала в напряжении. Тем более, мы сегодня попытались выиграть больше, чем проиграли в Перми. К сожалению, это не удалось. Я не видел статистику, но по ощущению, «щит» мы не проиграли, не проиграли борьбу, что произошло в гостях. Это был ключ к победе, ну и поддержка болельщиков! Были моменты, когда у нас долго не получалось в нападении, были обидные потери, но мы продолжали гнуть свою линию и в итоге уверенно победили, несмотря на то, что были борьба и нервотрепка в конце. Больше были сами на себя злы за то, что должны были выиграть с большей разницей очков. Но я очень доволен качеством игры, которую мы показали.