Баскетбол: "Спартак-Приморье" обыграл во Владивостоке "ПАРМУ"

Красно-белые расположились на 8-ой строчке турнирной таблицы
28 января. Суперлига – Первый дивизион. Владивосток, СК «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «ПАРМА» (Пермский край) 91:77 (20:15, 24:21, 24:13, 23:28)
«Спартак-Приморье»: Трушкин – 17 очков, Корчагин – 13, Стуленков – 12, Белов, Агапов, Громыко – по 10.
«ПАРМА»: Винник – 18, Жмако – 16, Нелюбов – 12.
Накануне матча приморцы понесли потерю – травма голеностопа оставила вне игры СЕМЧЕНКО. В итоге противостоять пермским «столбам» НЕЛЮБОВУ и ВИННИКУ пришлось новичку красно-белых БЕЛОВУ. С ожидаемыми огрехами, но получилось. Другое дело, что «Спартак» должен был удерживать итоговую разницу плюс 18-20 очков, но растерял запас в последние минуты, что дает «ПАРМЕ» преимущество по результатам личных встреч (в Перми приморцы уступили с разницей в 16 очков).
Евгений КИСУРИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - К этой игре мы готовились очень серьезно. К сожалению, у нас Александр Семченко получил травму на предыгровой тренировке, которая его, по всей видимости, выведет из строя на две недели. Но для первого раза очень хорошо сыграл Владимир Белов, «вошел» в команду просто прекрасно для новичка. Это в нападении нам добавило много вариантов для развития игры. Несмотря на разницу в счете, игра была тяжелая, всех до конца держала в напряжении. Тем более, мы сегодня попытались выиграть больше, чем проиграли в Перми. К сожалению, это не удалось. Я не видел статистику, но по ощущению, «щит» мы не проиграли, не проиграли борьбу, что произошло в гостях. Это был ключ к победе, ну и поддержка болельщиков! Были моменты, когда у нас долго не получалось в нападении, были обидные потери, но мы продолжали гнуть свою линию и в итоге уверенно победили, несмотря на то, что были борьба и нервотрепка в конце. Больше были сами на себя злы за то, что должны были выиграть с большей разницей очков. Но я очень доволен качеством игры, которую мы показали.
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Купол-Родники» 117:72
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье».