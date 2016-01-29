Будущая объездная дорога вокруг Хабаровска будет отдана в концессию на 15 лет

Расчетная финансовая модель подразумевает заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет с учетом софинансирования проекта в размере не более 24,8 млрд рублей из средств регионального и федерального бюджета. При этом рассматривается привлечение федеральных средств, собранных системой «Платон».