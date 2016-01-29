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Тигр Амур задал трепку козлу Тимуру

29 января 2016, 13:30
В тот день козел наступил на тигра

Хищник уже второй раз слегка потрепал своего травоядного друга. На сайте Приморского сафари-парка появилось видео «Беспардонный Тимур и терпимый Амур», где можно в деталях рассмотреть, как много позволяет себе копытное по отношению к своему полосатому приятелю. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в тот день тигр просто не выдержал.

Тимур с самого завтрака буквально не давал Амуру ни минуты покоя: то подденет его рогами, то наступит на него, даже столкнул его со склона. Тигр смиренно выносил все извивы козлиного характера, но в конце концов его терпение лопнуло: он прихватил несносного товарища зубами за холку – и отбросил подальше.

«Амур трепанул Тимура, как котенка, и бросил. Амур не нападал не Тимура. Терпеливый Амур проучил беспардонного Тимура. Амур не преследовал Тимур как жертву», - так прокомментировали произошедшее сотрудники парка.

Сообщается, что козел отделался легким испугом и царапинами. Его поместили в специальный вольер и препоручили заботам ветеринаров. И те выяснили, что у копытного довольно серьезные травмы, ему прописали антибиотики и притовоотечные лекарства. О том, приходил ли Амур навестить пострадавшего друга, не сообщается.

Напомним, что это уже второй конфликт между обитателями Приморского сафари-парка за последние две недели: 18 января Тимуру также досталось от Амура. Но и в прошлый раз тигр лишь слегка задел козла.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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