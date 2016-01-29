Тигр Амур задал трепку козлу Тимуру

Хищник уже второй раз слегка потрепал своего травоядного друга. На сайте Приморского сафари-парка появилось видео «Беспардонный Тимур и терпимый Амур», где можно в деталях рассмотреть, как много позволяет себе копытное по отношению к своему полосатому приятелю. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», в тот день тигр просто не выдержал.