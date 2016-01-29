Центробанк сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке

"Ежемесячные данные за декабрь показывают, что рецессия в экономике может быть глубже, в то время как последние статистические данные по инфляции обнадеживают. Тем не менее, мы считаем, что регулятор вряд ли возобновит смягчение ДКП при цене нефти Brent ниже $30 за баррель и волатильных финансовых рынках. Тем не менее, мы не удивимся, если ЦБ даст "ястребиный" сигнал в пятницу, чтобы напомнить рынку, что этот инструмент есть в его распоряжении", - пишут аналитики Royal Bank of Scotland, которые также ожидают сохранение ставки.