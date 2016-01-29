Во Владивостоке и Хабаровске пройдет "Фестиваль Рахманинова"

7 февраля на Приморской сцене Мариинского театра прозвучат Первый и Второй фортепианные концерты, солисты – лауреат Первой премии XV Конкурса им. П.И. Чайковского Дмитрий МАСЛЕЕВ и лауреат Пятой премии XIV Конкурса им. П.И. Чайковского Алексей ЧЕРНОВ. В концерте также прозвучат романсы Рахманинова в исполнении солистки Мариинского театра Ольги ТРИФОНОВОЙ (сопрано) и солистов Приморской сцены.