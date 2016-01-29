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Ввоз автомобилей из Японии в Приморье рухнул в 3 раза

29 января 2016, 10:17
В то же время таможня отмечает рост поставок автомобилей из Китая

В то же время таможня отмечает рост поставок автомобилей из Китая

Ввоз легковых автомобилей через таможни Дальнего Востока в 2015 году сократился по сравнению с 2014 годом в 3 раза, с 144 806 единиц до 48 186 единиц. Объем ввоз грузовиков упал в 3,5 раза, до 2 935 единиц, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛОДЫГИН считает, что в нынешних условиях возврата к прежним объемам ввоза бэушных автомобилей не будет. «Увеличения ввоза в 2016 году с таким курсом валюты не будет. Для кого ввозить?» - отметил главный таможенник Дальнего Востока.

По итогам 2015 года большая часть ввезенных автомобилей приходится на Японию – 84%, Еще 2% приходится на Республику Корея и сразу 12% на Китай (!). Поставки из США в данный момент не столь значительны.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

#Новости#Таможня#Приморский авторынок#Приморье#Общество
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