Ввоз автомобилей из Японии в Приморье рухнул в 3 раза

Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий ЛОДЫГИН считает, что в нынешних условиях возврата к прежним объемам ввоза бэушных автомобилей не будет. «Увеличения ввоза в 2016 году с таким курсом валюты не будет. Для кого ввозить?» - отметил главный таможенник Дальнего Востока.