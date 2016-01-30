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Россия и Япония опять сцепились из-за Курил

30 января 2016, 08:42
Токио категорически не согласен с российской позицией по островам

Япония считает неприемлемой позицию РФ по Южным Курилам, сообщает деловая газета «Золотой Рог», но протестовать в связи с заявлением Сергея Лаврова по этой проблеме не собирается, передаёт ТАСС сообщение заместителя генсека японского кабмина Коити Хагиуда.

«Мы считаем позицию российской стороны совершенно неприемлемой, – отметил Хагиуда. – Позиция японского правительства по этому вопросу ясно высказана, и о принятии каких-то конкретных действий в связи с этими высказываниями (Лаврова) мы не думаем».

По его словам, Токио «и впредь намеревается проводить адекватную политику в вопросе территориального спора с РФ».

Во вторник Сергей Лавров сказал, что заключение мирного договора с Японией не означает решения территориального спора по поводу Курил.

«Да, есть договоренность между президентом России и премьер-министром Японии о том, чтобы среди тех вопросов, которые предстоит решить, обязательно присутствовал вопрос мирного договора. Мы не считаем, что мирный договор – это синоним решения территориальной проблемы. Это шаг, который необходим для того, чтобы отношения между двумя странами были нормальными не только по сути, но и по юридическому наполнению», заявил глава МИД РФ.

Он напомнил также, что «единственный документ, который был подписан и ратифицирован двумя странами в 1956 году, так называемая декларация, очень четко ставит подписание мирного договора на первое место».

«Повторю, эта декларация, прежде всего, исходила из главного тезиса – она фиксировала признание и СССР, и Японией итогов Второй мировой войны, – отметил Лавров. – И без подтверждения этой позиции, итогов Второй мировой войны, как они закреплены в Уставе ООН, практически невозможно двигаться вперед. И наши японские коллеги об этом знают».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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