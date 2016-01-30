Россия и Япония опять сцепились из-за Курил

«Да, есть договоренность между президентом России и премьер-министром Японии о том, чтобы среди тех вопросов, которые предстоит решить, обязательно присутствовал вопрос мирного договора. Мы не считаем, что мирный договор – это синоним решения территориальной проблемы. Это шаг, который необходим для того, чтобы отношения между двумя странами были нормальными не только по сути, но и по юридическому наполнению», заявил глава МИД РФ.