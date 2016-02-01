Должников оставят без бесплатной медпомощи

Штраф, как пояснили в ведомстве, возможно, будет в принудительном порядке вычтен из зарплаты должника. Также неплательщиков могут отправить на обязательные работы или подвергнуть административному аресту. Кроме того, должников могут отстранить от должности или ведения бизнеса. Детали новой меры, по замыслу Минюста и МВД, должны быть разработаны к июню 2016 года.