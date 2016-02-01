Китайцы зимой подсели на приморское мороженое

«В конце года мы приняли участие в Международном рождественском фестивале продуктов питания The 13th Hong Kong Food Festival в Гонконге, где представляли наше мороженное, а также квас. К данным видам продукции был проявлен большой интерес, и мы положительно настроены на развитие экспорта этой продукции, прежде всего в Китай», – подчеркнул руководитель завода.