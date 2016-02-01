Люди выбирают партнеров также, как еду

Отдавая предпочтение той или иной еде в супермаркете и выбирая будущего парня или девушку, человек использует одни и те же психологические механизмы. Об этом сообщили специалисты на ежегодной встрече Общества персональной и социальной психологии, прошедшей накануне в Сан-Диего, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как рассказала исследователь из Ратгерсовского университета (США) Кристина Дюрант (Kristina Durante), в течение нескольких месяцев она наблюдала за тем, как люди искали себе спутников жизни на одном из фальшивых сайтов знакомств, созданным специально для эксперимента.
Ее опыты показали: определившись с партнером, человек (независимо от пола) относился к нему так же, как при выборе еды в супермаркете - чем богаче выбор, тем менее привязанным и верным он был.
- То чувство наслаждения, которое мы испытываем при поиске и поедании еды и при выборе второй "половинки", порождается схожими или одинаковыми цепочками нейронов в мозге. Эти данные помогут специалистам раскрыть новые тайны любви к ближним и к пище, а также помочь людям лучше понять друг друга, - пояснила Кристина Дюрант.
Она также рассказала еще об одном "пищевом" психологическом феномене в половом поведении людей - оказалось, что на выбор будущего партнера и оценку риска сильно влияло то, насколько богатым был выбор у человека в подростковом возрасте.
Пользовавшиеся популярностью у противоположного пола в школьные годы, после 20 лет были более разборчивы в связях. И наоборот - не вызывающие симпатии подростки, в более зрелом возрасте проявляли особую склонность к разнообразию в отношениях.
Нечто похожее, отмечает Кристина Дюрант, наблюдается среди выходцев из бедных семей, разнообразие рациона которых было сильно ограничено в детстве - имея хороший достаток в зрелом возрасте, такие люди часто переедают и, как правило, далеки от принципов правильного питания.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.