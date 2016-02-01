На Дальнем Востоке начали производить новый бензин

ХНПЗ еще с начала 2013 года приступил к выпуску автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5», но несмотря на сложные макроэкономические условия, продолжил работу над улучшением качества продукции, благодаря чему была разработана технология для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5» для дальнейших поставок потребителям Дальнего Востока и выполнены условия 4-х стороннего соглашения по выработке автомобильных бензинов.