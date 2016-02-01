Новый главный балетмейстер где только не работал

Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев назвал имена руководителей балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Главным балетмейстером Приморской сцены Мариинского театра назначен Эльдар Алиев, заведующим балетной труппой – Александр Курков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Эльдар Алиев окончил Бакинское хореографическое училище и педагогическое отделение Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. В 1979-1992 годах – ведущий солист Кировского (Мариинского) театра.
С 1992 года работал в труппе Ballet Internationale (США), затем стал ее художественным руководителем. С 2006 года работал в качестве приглашенного консультанта, педагога, балетмейстера и хореографа с ведущими труппами и балетными академиями Европы, Азии и Америки: Шведский королевский балет, Национальный балет Словакии, Национальный балет Китая, Национальный балет Канады, Цинциннати-балет в США, Юниверсал-балет Кореи в Сеуле, Балет Гонконга, Пекинская академия танца, Театро Массимо в Италии, Балет Испании. Входит в состав жюри международных конкурсов артистов балета в Праге, Сеуле, Нью-Йорке, Пекине. В 2014 году был избран заместителем председателя жюри на XXVI Международном конкурсе артистов балета в Варне.
Александр Курков – заслуженный артист России. Окончил Бакинское хореографическое училище. Начал танцевальную карьеру в Театре оперы и балета имени М.Ф. Ахундова (Баку). В 1980-1987 годах работал солистом в Большом театре оперы и балета (Минск). В 1984 году получил II премию Всесоюзного конкурса артистов балета. В 1987-2007 годах – ведущий солист Кировского (Мариинского) театра. В 2007 году окончил педагогическое отделение Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. В 2008-2009 годах преподавал балетно-классический танец. С 2010 по 2016 годы – педагог-репетитор по балету, заместитель художественного руководителя балетной труппы Новосибирского государственного театра оперы и балета.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.