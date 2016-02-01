Новый главный балетмейстер где только не работал

С 1992 года работал в труппе Ballet Internationale (США), затем стал ее художественным руководителем. С 2006 года работал в качестве приглашенного консультанта, педагога, балетмейстера и хореографа с ведущими труппами и балетными академиями Европы, Азии и Америки: Шведский королевский балет, Национальный балет Словакии, Национальный балет Китая, Национальный балет Канады, Цинциннати-балет в США, Юниверсал-балет Кореи в Сеуле, Балет Гонконга, Пекинская академия танца, Театро Массимо в Италии, Балет Испании. Входит в состав жюри международных конкурсов артистов балета в Праге, Сеуле, Нью-Йорке, Пекине. В 2014 году был избран заместителем председателя жюри на XXVI Международном конкурсе артистов балета в Варне.