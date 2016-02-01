В Приморье подготовили проект заявки ТОР "Нефтехимический"

В настоящее время на Дальнем Востоке действуют девять территорий опережающего развития: ТОР «Надеждинская» и ТОР «Михайловский» в Приморском крае, ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, ТОР «Белогорск» и ТОР «Приамурская» в Амурской области, ТОР «Индустриальный парк Кангалассы» в Республике Саха (Якутия), ТОР «Беринговский» в Чукотском автономном округе и ТОР «Камчатка» в Камчатском крае.