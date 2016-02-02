Одним из новобранцев "Луча-Энергия" может стать бывший полузащитник "Спартака"

Алексей Ребко начинал играть в спортивной школе «Трудовые резервы», а в 7 классе перешел в московский «Спартак». В 2002 году Олег РОМАНЦЕВ позволил Ребко дебютировать в основном составе первой команды в возрасте 16 лет 78 дней. Таким образом Алексей стал самым молодым футболистом за всю историю «Спартака» и самым молодым футболистом за всю историю чемпионата России. За «Спартак» Алексей выступал с 2002-го по 2007-й год.