В Приморье остановлена угольная шахта, работавшая на Китай

«Когда начали работы, выяснилось, что горно-геологические условия не соответствуют тем, которые были обозначены геологами. В связи с этим себестоимость проведения выработки увеличилась с 42 тыс. рублей за метр до 86 тыс. рублей. Эти обстоятельства явились основанием для принятия решения о ликвидации шахты», - сказал Александр Заньков.