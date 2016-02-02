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В Приморье остановлена угольная шахта, работавшая на Китай

2 февраля 2016, 11:56
При этом СУЭК рассчитывает на открытие нового участка в Октябрьском или Михайловском районах Приморья для добычи угля открытым способом
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Уголь

При этом СУЭК рассчитывает на открытие нового участка в Октябрьском или Михайловском районах Приморья для добычи угля открытым способом

В Приморье приостановлена добыча угля на принадлежащем АО «СУЭК» шахтоуправлении «Восточное». По словам гендиректора ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал АО «СУЭК») Александра ЗАНЬКОВА, решение о остановке принято в связи с отсутствием рынка сбыта в Китае, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Основным получателем продукции шахтоуправления «Восточное» является Китай. В 2014 году в эту страну мы поставили около 600 тыс. тонн каменного угля, в 2015 году - чуть больше 100 тыс. тонн. Сбыт продукции падает», - сообщил Александр Заньков на встрече с депутатами Законодательного собрания региона.

Руководством «Приморскугля» также принято решение не развивать угледобычу на новом участке, расположенном вблизи поселка Липовцы.

Участок был выкуплен после победы на тендере, его запасы оцениваются в 20 млн тонн угля.

«Когда начали работы, выяснилось, что горно-геологические условия не соответствуют тем, которые были обозначены геологами. В связи с этим себестоимость проведения выработки увеличилась с 42 тыс. рублей за метр до 86 тыс. рублей. Эти обстоятельства явились основанием для принятия решения о ликвидации шахты», - сказал Александр Заньков.

А то же время СУЭК рассчитывает на открытие нового участка в Октябрьском или Михайловском районах Приморья для добычи угля открытым способом.

«С точки зрения логистики выгоднее было бы добывать уголь в Приморье, поскольку его гораздо удобнее поставлять за границу именно отсюда», - уточнил Александр Заньков.

Сейчас в шахтоуправлении «Восточное» трудятся около 500 человек. Из них компания готова трудоустроить 60-80 человек из числа местного населения для вахтового метода работы в Хабаровском крае. Специалисты, приехавшие в Приморье из Кузбасса, вернутся на родину.

«Если будет найден участок, где можно вести добычу угля открытым способом, возможно организовать около 250 рабочих мест», - пояснил глава «Приморскугля».

Досье «Золотого Рога»: Предприятия АО «СУЭК» в Приморском крае в 2015 году увеличили добычу угля на 47,9% по сравнению с 2014 годом - до 5,16 млн тонн. В том числе разрезоуправление «Новошахтинское» ОАО «Приморскуголь» добыло 4,35 млн тонн угля (рост на 58%), ЗАО «Шахтоуправление Восточное» - 811 тыс. тонн (рост на 10%).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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