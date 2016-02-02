В Уссурийске прошел открытый чемпионат Приморья по ледовым мотогонкам

- Уже не первый год Уссурийск принимает лучших спортсменов со всего Дальнего Востока, что, безусловно, говорит о высоком уровне развития мотоциклетного спорта в нашем городе. Сегодня на трибунах было немало болельщиков, и я думаю, что многие из них после таких зрелищных соревнований задумаются о том, чтобы привести своего ребенка в этот спорт. Для этого в Уссурийске есть все условия: и площадки для занятий, и тренеры с мировыми именами, - отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.