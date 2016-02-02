Во Владивостоке в кредит начали продавать и продукты питания

Пока торговые сети ориентируются на акции лояльности и снижение наценок, один из крупных ритейлеров Владивостока предлагает своим клиентам поучаствовать в необычной акции, которая позволит взять кредит на продукты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщается на сайте организатора акции, купив карту в кредит, потребитель сможет приобрести продукты питания и напитки в сети супермаркета на условиях краткосрочного займа. Сумма кредита ограничена 10 тыс. рублей. «Комфортные условия по займу и скорость его оформления не позволят омрачить праздничное настроение», - уверяет организатор.
«Обычно микрозаймы тратятся на предметы первой необходимости, в том числе и на продукты питания. Поэтому подобные целевые кредиты могут стать хорошей акцией для торговых сетей – ведь заемные деньги клиент может потратить только на их товары, комментирует Сергей КРИВОНОСОВ, руководитель холдинга «СДП group». - Тем не менее, подобных предложений стоит избегать дискаунтерам – целевая аудитория этого формата по определению не располагает большими финансами, и процент невозвратов по кредитам будет огромен. Но супермаркетам с иной аудиторией такие акции вполне подойдут. И хотя у нас пока не настолько сложная экономическая ситуация, чтобы население массово начало приобретать продукты в кредит, часть клиентов подобные предложения заинтересуют».
Наталья КОМИССАРОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.