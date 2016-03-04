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Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском

4 марта 2016, 16:28
Все фильмы будут демонстрироваться на японском языке с субтитрами на русском языке

Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с 18 марта (пт.) по 19 марта (сб.) 2016 г. проведёт «49-ый Фестиваль японского кино» в г. Петропавловск-Камчатский. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», приглашаются все желающие посетить данное мероприятие.

1.Организаторы

Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке

2. При поддержке

Правительства Камчатского края

3. Расписание мероприятия

18 марта (пт.)

18:00 – Церемония открытия кинофестиваля

18:20 – Демонстрация фильма «Счастливый полет», DVD (12+)

19 марта (сб.)

10:00 – Демонстрация фильма «Миёри и Волшебный лес», DVD (0+)

12:00 – Демонстрация фильма «Бусидо для шестнадцатилетних», DVD (10+)

14:00 – Демонстрация фильма «Хлеб на радость», DVD (12+)

4. Место проведения

Киноцентр «ПИРАМИДА» (адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Космический пр. 3 А)

5. Дополнительная информация

(1) Вход свободный

(2) Все фильмы предоставлены на японском языке с субтитрами на русском языке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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