Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском

Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с 18 марта (пт.) по 19 марта (сб.) 2016 г. проведёт «49-ый Фестиваль японского кино» в г. Петропавловск-Камчатский. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», приглашаются все желающие посетить данное мероприятие.