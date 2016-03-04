Фестиваль японского кино пройдет в Петропавловске-Камчатском

Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке в период с 18 марта (пт.) по 19 марта (сб.) 2016 г. проведёт «49-ый Фестиваль японского кино» в г. Петропавловск-Камчатский. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», приглашаются все желающие посетить данное мероприятие.
1.Организаторы
Генеральное консульство Японии в г. Владивостоке
2. При поддержке
Правительства Камчатского края
3. Расписание мероприятия
18 марта (пт.)
18:00 – Церемония открытия кинофестиваля
18:20 – Демонстрация фильма «Счастливый полет», DVD (12+)
19 марта (сб.)
10:00 – Демонстрация фильма «Миёри и Волшебный лес», DVD (0+)
12:00 – Демонстрация фильма «Бусидо для шестнадцатилетних», DVD (10+)
14:00 – Демонстрация фильма «Хлеб на радость», DVD (12+)
4. Место проведения
Киноцентр «ПИРАМИДА» (адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Космический пр. 3 А)
5. Дополнительная информация
(1) Вход свободный
(2) Все фильмы предоставлены на японском языке с субтитрами на русском языке.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.