Масленицу отметят во Владивостоке 13 марта

Для любителей селфи и фотосессий сделано несколько интерактивных фотозон. Так, в фотозоне «Домик в деревне» горожане смогут сфотографироваться около настоящего стога сена, рядом с живыми курам и кроликами. А на площадке «Родимая сторонка» - около стилизованного плетня и макета коровы.