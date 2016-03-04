Масленицу отметят во Владивостоке 13 марта

Традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями отметят Масленицу во Владивостоке. В воскресенье, 13 марта, в 12 часов масленичные народные гуляния стартуют на центральной площади города. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Здесь пройдет тематическая концертная программа. На сцену выйдут фолк шоу-группа «Летавица», артисты цыганского табора «Вольный ветер», этно-центр «Традиция», ансамбль «Вихрь», цирковая студия «Сказка» и многие другие.
На площади развернётся несколько тематических локальных площадок. Так, на площадке «Молодецкие забавы» все желающие смогут принять участие в бое подушками. На другой - испытать силу и ловкость. Здесь состоится бег в мешках и подъём гири.
На локальной площадке «Сияние бисера» горожанам предложат мастер-класс по созданию кукол и оберегов. Для самых юных владивостокцев подготовлены «Скоморошьи забавы» - сказочные представления от ростовых кукол. На площадке «Масленичная неделя» ребята смогут собрать большие паззлы.
Для любителей селфи и фотосессий сделано несколько интерактивных фотозон. Так, в фотозоне «Домик в деревне» горожане смогут сфотографироваться около настоящего стога сена, рядом с живыми курам и кроликами. А на площадке «Родимая сторонка» - около стилизованного плетня и макета коровы.
Не обойдётся и без главного символа Масленицы – блинов. Для горожан испекут порядка 2 000 блинов абсолютно бесплатно. Ещё около 5 000 блинов здесь можно будет приобрести. Все желающие смогут угоститься и кашей из полевой кухни – её подготовлено порядка 1500 порций.
Самые смелые и ловкие горожане испытают удачу и попытаются достать с традиционного масленичного столба подарки – технику для кухни, колбасные изделия и другие необходимые в быту предметы.
Завершатся народные масленичные гуляния традиционным сожжением чучела Масленицы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.