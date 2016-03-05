Суд признал право россиян не носить фамилию

Суд установил, что при регистрации рождения истца в 1957 году в запись акта о его рождении в Баку не были внесены сведения о его фамилии, а также о фамилии его отца. Отмечается, что также фамилия не фигурировала в военном билете, выданном мужчине в 1976 году в Баку, в паспорте гражданина России, выданном в 2003 году в Мурманской области, и в загранпаспорте, выданном в 2014 году ФМС. При этом, когда истец в 2005 году вступил в брак, фамилия жены ему также не была присвоена.