Суд признал право россиян не носить фамилию

Россияне имеют право не носить фамилию, постановил суд в Калининграде, рассмотревший дело мужчины без фамилии, пытавшегося получить наследство, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Таким образом, суд признал, что отсутствие фамилии не лишает граждан юридических прав.
Как говорится в сообщении на сайте суда, с иском обратился гражданин, который решил оспорить отказ нотариуса Троцко Т.О. выдать ему документы на наследство. Истец утверждал, что после того как в апреле 2013 году скончалась его супруга, он обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако по истечении шестимесячного срока Троцко не выдала ему свидетельство о праве на наследство. В суде пояснили, что нотариус приняла это решение потому, что в свидетельстве о заключении брака отсутствовала фамилия мужчины.
После этого калининградец обратился в суд, где его признали законным наследником на долю в квартире умершей супруги и на денежные вклады. После этого он вновь обратился к нотариусу, однако снова получил отказ, из-за чего наследник решил подать в суд уже на самого юриста.
Суд установил, что при регистрации рождения истца в 1957 году в запись акта о его рождении в Баку не были внесены сведения о его фамилии, а также о фамилии его отца. Отмечается, что также фамилия не фигурировала в военном билете, выданном мужчине в 1976 году в Баку, в паспорте гражданина России, выданном в 2003 году в Мурманской области, и в загранпаспорте, выданном в 2014 году ФМС. При этом, когда истец в 2005 году вступил в брак, фамилия жены ему также не была присвоена.
В суде посчитали, что отсутствие фамилии у гражданина не может служить основанием для отказа в выдаче ему документов, удостоверяющих личность и его гражданское состояние.
Таким образом, суд решил, что нотариус незаконно отказала заявителю, и теперь по закону она обязана выдать калининградцу свидетельство о праве на наследство после смерти его супруги.
В пресс-службе ФМС России «РИА Новости» пояснили, что фамилия может быть не указана в паспорте гражданина России только в том случае, если ее нет в свидетельстве о его рождении. «В паспорте гражданина РФ сотрудник миграционной службы укажет точно такие же персональные данные, которые указаны в свидетельстве о рождении человека», — сказал собеседник агентства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.