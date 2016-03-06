Россиян обяжут самих копить себе на старость

Центральный банк готовит предложения по реформе пенсионной системы. Несмотря на продолжающуюся заморозку пенсионных накоплений, в Банке России планируют сохранить механизм накопительной пенсии. «От накопительного элемента нельзя отказываться. Пусть он будет трансформироваться, но его нужно сохранить», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Дело остается за малым — по словам главы ЦБ, государство «должно создать надежные инструменты таких накоплений», а работники должны быть мотивированы к накоплению. К тому же, накопительные пенсии — это длинные деньги, которые сейчас особенно нужны экономике для финансирования инвестиционных проектов.
По данным «Известий», одновременно с Центробанком также Минфин и Минтруд готовят свои предложения по реформе пенсионного рынка. В распоряжении «Известий» оказался проект Минфина, в котором ведомство предлагает ввести новый механизм пенсионных отчислений — обязательное негосударственное пенсионное обеспечение (ОНПО) уже с 1 января 2019 года (к этому времени будет введена система гарантирования прав граждан в НПФ). После того как предложения будут доработаны и согласованы между ведомствами, их представят на обсуждение участникам рынка.
Согласно инициативе Минфина, взносы будут формироваться обязательными отчислениями работника «сверх распределительной и накопительной систем», а их сумма будет установлена в соответствии «с целевым ориентиром обеспечения коэффициента замещения заработной платы по корпоративным пенсиям в размере, например, 10%». При этом, отчисления предусмотрены не только для работников, но и для работодателей, которые в обязательном порядке будут софинансировать пенсии своих работников. Ответственность за ежемесячное перечисление на счет НПФ и тех, и других средств предлагается возложить на работодателя. Работник автоматически присоединяется к договору ОНПО при приеме в штат организации.
Тарифы взносов предлагается повышать поэтапно. Так, с 1 января 2019 года работодатель и работник будут платить по 1%, с 2022 года — по 2%, а с 2025 года — уже по 3%. По оценкам ведомства, в 2019 году при тарифе взноса в 1% от размера заработной платы (без учета средств организаций или индивидуальных предпринимателей) при полном включении всех наемных работников в систему ОНПО сумма пенсионных средств может составить 156 млрд рублей, или 0,6% к фонду оплаты труда. В качестве запасного варианта министерство предлагает поэтапное внедрение ОНПО в зависимости от численности сотрудников в организациях: с 2019 года — для компаний численностью от 1 тыс. человек, с 2021 года — от 500 человек, с 2023 года — от 100 человек. К 2024 году в программу должны быть включены все индивидуальные предприниматели.
Обязательным условием для получения пенсии является достижение установленного законодательством возраста, а также необходимый период уплаты взносов (в документе не конкретизирован). Выплаты могут быть назначены и досрочно. Для этого работодателей обяжут направлять в негосударственные пенсионные фонды взносы «в размере не менее 2% или 4% от ФОТ» за работников на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда. Впрочем, эту функцию «в условиях улучшения экономической ситуации и обеспечения бюджетной стабильности» государство может взять на себя, чтобы освободить работодателя «от уплаты дополнительных страховых взносов».
По мнению участников пенсионного рынка, из-за текущих проблем в экономике наблюдается постепенная деградация пенсионной системы, когда социальные обязательства существенно превышают возможности бюджета по выплатам. Минфин больше не в состоянии платить трансферты ПФР без существенного сокращения других статей расходов.
По словам собеседника на пенсионном рынке ведомства, по сути, предлагают теперь постепенный переход к пенсионной системе развитых стран, где сами граждане обязаны платить взносы для того, чтобы потом получать пенсию.
— ЦБ последовательно идет к новой системе: сначала акционирование НПФ, потом система гарантирования, — напоминает топ-менеджер одного из крупнейших НПФ и добавляет: — Заместить возможные налоги на работодателя взносами граждан — в этом есть здравый смысл с точки зрения государства. С точки зрения граждан сейчас ситуация непростая, и логичнее было бы провести реформу в тучные годы. Однако это всем пойдет на пользу, изменит менталитет, отношение к своей пенсии, ведь многие люди не знают, где их накопления, платит ли сейчас вообще отчисления работодатель.
Документ дает перспективу переведения средств пенсионных накоплений в частную собственность, что означает невозможность какой-либо заморозки, но связано с другими трудностями — с введением частной собственности на пенсионные средства появляется много новых возможностей: можно при жизни снять деньги со счета, использовать их, например, на закрытие ипотеки, на эти деньги могут возникнуть претензии третьих лиц — как с материнским капиталом.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В настоящее время граждане по умолчанию являются участниками распределительной пенсионной системы, пенсионные накопления формируются только у тех, кто успел подать заявление для участия в накопительной пенсионной системе. В 2014, 2015 и 2016 годах отчисления на пенсионные накопления всех граждан в России были «заморожены», а пенсионные взносы полностью поступают в распределительную систему (на выплаты текущим пенсионерам). Только за 2 года объем замороженных средств составил 652 млрд рублей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.