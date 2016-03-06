Россиян обяжут самих копить себе на старость

Тарифы взносов предлагается повышать поэтапно. Так, с 1 января 2019 года работодатель и работник будут платить по 1%, с 2022 года — по 2%, а с 2025 года — уже по 3%. По оценкам ведомства, в 2019 году при тарифе взноса в 1% от размера заработной платы (без учета средств организаций или индивидуальных предпринимателей) при полном включении всех наемных работников в систему ОНПО сумма пенсионных средств может составить 156 млрд рублей, или 0,6% к фонду оплаты труда. В качестве запасного варианта министерство предлагает поэтапное внедрение ОНПО в зависимости от численности сотрудников в организациях: с 2019 года — для компаний численностью от 1 тыс. человек, с 2021 года — от 500 человек, с 2023 года — от 100 человек. К 2024 году в программу должны быть включены все индивидуальные предприниматели.