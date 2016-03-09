На Сахалине выбрали "Мисс Снежная королева- 2016" (Фото)

На Южно-Сахалинской горнолыжной базе СТК «Горный воздух» 8-го марта состоялся праздник весны и красоты. Среди девушек, уверенно катающихся на горных лыжах и сноуборде, выбрали «снежную королеву». Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, в конкурсе приняли участие девушки из Владивостока, Хабаровска и Южно‐Сахалинска.