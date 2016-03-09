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На Сахалине выбрали "Мисс Снежная королева- 2016" (Фото)

9 марта 2016, 13:33
В конкурсе приняли участие девушки из Владивостока, Хабаровска и Южно&#8208;Сахалинска

На Южно-Сахалинской горнолыжной базе СТК «Горный воздух» 8-го марта состоялся праздник весны и красоты. Среди девушек, уверенно катающихся на горных лыжах и сноуборде, выбрали «снежную королеву». Как сообщает корреспондент «Золотого Рога» с места события, в конкурсе приняли участие девушки из Владивостока, Хабаровска и Южно‐Сахалинска.

Прекрасные представительницы женского пола смогли проявить свои спортивные таланты, креативность и позитивный настрой. Кто‐то из девушек лучше и быстрее всех катался, кто‐то ловко танцевал и даже садился на шпагат.

Мисс Снежной Королевой-2016 на СТК «Горный воздух» стала Асташкина Дарья (Хабаровск).

2 место заняла Меднева Анастасия (Хабаровск)

3 место выиграла Ефимчук Ада (Южно‐Сахалинск).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Анастасии Красильниковой.

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