Новости ИТ-рынка озвучили на демо-семинаре компании "Акцент"

Компания «Акцент» провела демо-семинар «Новая волна сетевых технологий Extreme Networks». Представители Extreme Networks рассказали о главных трендах информационных технологий, инновационных решениях и продуктах, итогах ушедшего года и планах на наступивший - словом, обо всем, чем живет современный ИТ-рынок, пишет Деловая газета «Золотой Рог». В повестке дня у спикеров были ExtremeSwitching. Новое поколение Summit G2 - WIPS, BYOD, .11ac Wave2, ExtremeControl - Управление. Визуализация. Обнаружение (SNMP. Mapping. Triangulation). Участники семинара также смогли ознакомиться с новыми решениями компании и ее партнеров на демонстрационных стендах. Дмитрий ВИНОКУР (региональный директор представительства Extreme Networks в СНГ), Евгений КУДРЯШОВ (пресейл-инженер) и Дмитрий ШЕРГИН (менеджер по развитию бизнеса Extreme Networks & Fortinet компании «Марвел- Дистрибуция») ответили на вопросы участников семинара. Все стороны остались довольны результатом совместной деятельности. Это был пример настоящего партнерства в обсуждении и решении задач, возникающих в бизнесе. Досье "Золотого Рога": Компания «Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае. «Акцент» является партнером APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Microsoft, IBM, Xerox, Panasonic и многих других ИТ-компаний с мировым именем. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.