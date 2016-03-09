Санкции против КНДР ударят по Приморью

Два года назад за счет средств РЖД была завершена модернизация участка железной дороги Хасан-Туманганг-Раджин, ведущей из Приморского края на побережье Северной Кореи, где введен в строй угольный терминал в порту Раджин. В прошлом году в Раджин было доставлено 1,1 млн т угля. Ожидалось, что грузооборот возрастет до 5 млн т в год.