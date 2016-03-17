Дальневосточник нашел в лесу 17 слитков золота

В Амурской области местный житель нашел в лесу клад, но не сдал его в правоохранительные органы, как того требует закон в подобных случаях, а оставил себе. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», "счастливчик" попал под статью, а золото конфисковали в пользу государства.