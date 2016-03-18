Леонардо Ди Каприо публично поблагодарил якутов за "Оскар"

Актер разместил фотографию подарка на своей страничке в социальной сети и написал: «Спасибо народу Якутии за этот удивительный подарок, особенно женщинам, пожертвовавшим драгоценный материал, который пошел на создание статуэтки. Якутия - самое холодное населенное место не только в России, но и вообще на Земле, к сожалению, этот регион очень уязвим для климатических изменений. Глобальное потепление является угрозой образу жизни и естественной среде обитания проживающих там людей».