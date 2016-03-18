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В Приморье снова обвалился мост

18 марта 2016, 15:30
Это произошло недалеко от села Яконовка в Уссурийском городском округе

Неподалеку от села Яконовка в Уссурийском городском округе обрушилась часть мостового перехода через реку Борисовка. Происшествие случилось ранним утром 18 марта, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Приморскую газету».

Вторая полоса дороги на поврежденном мосту признана пригодной для движения легкового транспорта. В качестве дополнительных мер безопасности на месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели. — В ходе обследования вторая полоса дороги на мосту признана пригодной для движения легкового автотранспорта. Планируем восстановить проезд уже к обеду, — подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства края.

В Управлении МВД РФ по Приморскому краю сообщили, что на месте обрушения работали сотрудники полиции, прокуратуры, специалисты службы дорожного надзора Госавтоинспекции. Также на месте обрушения находится оперативная группа 7 отряда федеральной противопожарной службы.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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