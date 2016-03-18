В Приморье снова обвалился мост

Вторая полоса дороги на поврежденном мосту признана пригодной для движения легкового транспорта. В качестве дополнительных мер безопасности на месте дежурят сотрудники ГИБДД и спасатели. — В ходе обследования вторая полоса дороги на мосту признана пригодной для движения легкового автотранспорта. Планируем восстановить проезд уже к обеду, — подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства края.