"Еще в 10 утра она была веселая и милая, а в час дня – мертва"

Трагедия, разыгравшаяся 18 марта в школе № 8 города Находки, шокировала город, да и весь край. В кабинете директора школы 19-летний Павел Попов зарезал 15-летнюю ученицу школы Ксению Л., после чего покончил жизнь самоубийством.
Как рассказывают очевидцы, после урока математики Ксения пошла покурить на улицу со своей подругой, после чего вернулась в школу. А через несколько минут туда пришел Павел Попов. Почувствовал от девушки запах сигарет, Попов стал таскать ее за волосы и избивать. Проходивший рядом учитель физкультуры оттащил Павла от Ксении и увел ее в кабинет директора. Спустя некоторое время туда ворвался Попов и нанес девушке ножевые ранения, а потом зарезал себя.
Друзья и одноклассники погибшей Ксении рассказали, что она встречалась с Павлом Поповым меньше года. Периодически жаловалась, что парень ее избивает, в том числе за курение. Одна из последних записей на ее странице в социальной сети: «Ударить девушку — может каждый. Постоять за нее — лишь единицы».
О Павле Попове известно, что он недавно отслужил в Воздушно-десантных войсках, пишут «Известия». Люди, которые его знали, не замечали особенностей поведения, если не считать того, что в Skype он был зарегистрирован как killer17188, а «ВКонтакте» — как «Ксения Попова».
— То, что этот парень не побоялся придти в школу и устроить там скандал, говорит о его психотическом состоянии. Возможно, это последствия какого-то стрессового расстройства в армии. Мы ведь ничего о нем не знаем, — говорит психолог Ольга Маховская. — Что касается его никнеймов, то это такая демонстрация. В первом случае, где он называет себя killer, это попытка припугнуть, вызвать страх. Во втором случае, где ник синтезирован из его собственной фамилии и имени возлюбленной, это попытка показать силу и доказать, что девушка будет принадлежать ему.
Сразу после начала драки одна из школьниц позвонила в полицию. Наряд прибыл через восемь минут, но двойное убийство уже произошло.
— Павел Ксению любил сильно, а она его бросила. Вот он и пришел сегодня с ней разбираться в школу. Избил ее на втором этаже, а потом ворвался в кабинет директора, куда она зашла, и начал ее опять бить. А потом он Ксюшу убил… Еще в 10 утра она была веселая и милая, а в час дня – мертва. Я видела ее, когда всё уже произошло, — рассказала «Известиям» Дарья Смирнова, одноклассница Ксении. По ее словам, после происшествия уроки в школе отменили.
— Ксюша была очень милой и умной девочкой, я к ней как к сестре относился, — говорит 20-летний Николай Дрозд, друг Ксении Л. По его словам, девушка жаловалась, что Павел ее бьет, несколько раз просила заступиться.
— Она его реально боялась. Я с ним встречался, он мне объяснял, что она «косячит». Но я этого не наблюдал, кроме меня, она ни с кем из парней не дружила, — рассказывает Николай. Он отмечает, что Павел производил впечатление адекватного человека.
— У нас весь город стоит на ушах из-за этого убийства. Никто такого не ожидал. Я в шоке. Этого просто не могло произойти, — сказал Дрозд и добавил, что когда он узнал о смерти Ксении Л., то сразу отпросился с работы во Владивостоке и приехал в родную Находку.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал, что преступления, подобные убийству в школе Находки, совершают, как правило, люди с акцентуированными особенностями личности. Эти люди считаются нормальными, но у них усилена какая-либо черта. Например, агрессивность, и в неблагоприятных условиях она переходит в патологическое состояние.
По мнению Виноградова, тот факт, что Павел Попов отслужил в десантных войсках и выбрал себе имя в Skype killer17188, свидетельствует о склонности к агрессии.
— Здесь вопрос уровня социального контроля. Большинство мужчин, прошедших службу, находят работу в полиции, охранных предприятиях и жестко контролируют свое поведение. А часть остается, как этот молодой человек, за гранью нормального поведения, — сказал Виноградов. Он также обратил внимание на то, что Попов в социальной сети зарегистрировался под именем Ксении Поповой, видимо, уже считая Ксению Л. своей женой.
— Он, будем считать, влюбился. Но понятие влюбленности разное. Кто-то дарит цветы, нежно ухаживает, а кто-то уверен, что девушка принадлежит ему, ревнует ко всем и пускает в ход кулаки. Он уже считал Ксению законной супругой, и такое смещение понятий привело к тому, что малейший неверный ее шаг вызывал злобу, — пояснил Виноградов.
По мнению эксперта, спасти Ксению от Павла Попова мог лишь переезд в другой город.
— Когда ребенка преследует психопат, выход один — менять место жительства. Есть государственная программа защиты потерпевших и свидетелей, когда меняется фамилия, имя, отчество и семья переселяется в неизвестное место, — пояснил Виноградов.
Тем временем, в Приморье по события в Находке возбуждено уже несколько уголовных дел. Одно из них по факту халатности со стороны должностных лиц школы, где погибла несовершеннолетняя. Следователи установили, что сотрудники образовательного учреждения не обеспечили надлежащим образом режим безопасности, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ.
В ходе расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетней в школе в городе Находка установлено, что должностные лица школьного учреждения не обеспечили надлежащим образом режим безопасности жизни и здоровья учащихся и не организовали должным образом пропускной режим, допустив возможность беспрепятственного нахождения на территории учреждения посторонних лиц. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии следствия, 18 марта 2016 года в период времени с 11 часов до 12 часов 19-летинй мужчина воспользовался возможностью беспрепятственного прохода и нахождения в здании МБОУ "СОШ № 8" Находкинского городского округа проник на территорию Учреждения, пронеся с собой нож, после чего в ходе конфликта с 15-летнией учащейся нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела и убил.
Расследование уголовного дела продолжается, проведен обыск, изъята документация, устанавливаются лица в чьи полномочия входило организация безопасности в школе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.