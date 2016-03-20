"Еще в 10 утра она была веселая и милая, а в час дня – мертва"

— То, что этот парень не побоялся придти в школу и устроить там скандал, говорит о его психотическом состоянии. Возможно, это последствия какого-то стрессового расстройства в армии. Мы ведь ничего о нем не знаем, — говорит психолог Ольга Маховская. — Что касается его никнеймов, то это такая демонстрация. В первом случае, где он называет себя killer, это попытка припугнуть, вызвать страх. Во втором случае, где ник синтезирован из его собственной фамилии и имени возлюбленной, это попытка показать силу и доказать, что девушка будет принадлежать ему.