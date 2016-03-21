На пароме "Eastern dream" обнаружена крупная партия контрабанды

Паром «Eastern dream» прибыл из Донхэ (Южная Корея) во Владивосток ярким весенним днем впервые после ремонта. Во время таможенного контроля владивостокские таможенники обнаружили в сопровождаемом багаже пассажиров товары, которые явно не вписывались в рамки «для личного пользования». Кроме того, среди товаров была обнаружена бижутерия, в то время как таможенные посты Владивостокской таможни на данный момент не обладают компетенцией по совершению таможенных операций в отношении таких товаров.