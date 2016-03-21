Россияне погружаются в депрессию

По данным Росстата, стоимость почти пятой части потребительской корзины регулируется государством (тарифы ЖКХ, бензин, транспорт занимают в ней 17%). Но в силу большой зависимости от внешнего мира войти в продолжительную дефляцию Россия может только при усилении аналогичных процессов в глобальной экономике, считает Тихомиров, а они там есть.