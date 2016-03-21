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Следствие отказывается комментировать информацию о задержании ректора ДВФУ

21 марта 2016, 15:00
По неподтвержденным данным задержание Сергея Иванца произошло в ночь на 20 марта на территории кампуса вуза

Правоохранительные органы задержали ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца для проведения следственных действий, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Источник агентства в силовых структурах края сообщил, что задержание произошло в ночь на 20 марта на территории кампуса вуза, на острове Русском.

В СУ СК по Приморскому краю информацию подтвердить или опровергнуть отказались. «Без комментариев», - сказала «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Приморью Аврора Римская. В пресс-службе вуза телефонную трубку не поднимают.

Напомним, 14 марта 2016 года, Следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении проректора по экономике и финансам университета Виктора Атаманюка и проректора по науке и инновациям Алексея Цхе. Они подозреваются в приемке и оплате невыполненных работ на сумму 20 миллионов рублей по созданию программы «Электронный университет».

Решением суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#ДВФУ#Приморье#Происшествия
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