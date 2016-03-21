Следствие отказывается комментировать информацию о задержании ректора ДВФУ

Напомним, 14 марта 2016 года, Следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении проректора по экономике и финансам университета Виктора Атаманюка и проректора по науке и инновациям Алексея Цхе. Они подозреваются в приемке и оплате невыполненных работ на сумму 20 миллионов рублей по созданию программы «Электронный университет».