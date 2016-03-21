Соглашение о сотрудничестве подписали ВТБ и Корпорация МСП

Основная цель документа - повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, а также оказание предпринимателям кредитной и гарантийной поддержки. Данные меры направлены, в том числе, на стимулирование импортозамещающих производств и высокотехнологичных отраслей экономики, развитие Национальной гарантийной системы и совершенствование системы поддержки малых и средних предприятий.