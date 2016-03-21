Ученый доказал, что смерти нет

Если говорить о том, доказана ли теория профессора, конечно же доказать её невозможно, однако специалисты ссылаются на микрочастицы, которые могут жить одновременно в различных состояниях, что частично доказывает заявление Роберта Ланса о жизни после смерти в параллельном мире. Учёный уверен, что смерть-это не конец существования человека, а только начало.