В отношении ректора ДВФУ возбуждено уголовное дело

Предыстория: В 2011 году между университетом и ООО «Современный университет» заключен на общую сумму свыше 647 млн рублей. Услуги должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний этап по плану должен быть завершен в 2013 году. Вместе с тем, третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистемы распределенной печати; подсистемы финансового, управленческого учета и планирования; подсистемы кампусной карты, но эти нововведения остались не выполнены.