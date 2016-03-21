В отношении ректора ДВФУ возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу СК по Приморскому краю, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, с 20 августа по 11 сентября 2015 года подозреваемый дал указание подчиненным сотрудникам проректорам учебного заведения Алексею Цхе и Виктору Атаманюку, обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по не выполненным работам. А 15 сентября 2015 года дал указание главному бухгалтеру, на основании указанных актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объемах выполненных работ, перевести денежные средства в сумме свыше 20 млн рублей с расчетного счета университета на расчетный счет исполнителя по контракту на оказание услуг по созданию Информационно-технической системы университета.
Предыстория: В 2011 году между университетом и ООО «Современный университет» заключен на общую сумму свыше 647 млн рублей. Услуги должны были быть произведены в течение нескольких лет в пять этапов, последний этап по плану должен быть завершен в 2013 году. Вместе с тем, третий этап подразумевал создание, внедрение и реализацию подсистемы распределенной печати; подсистемы финансового, управленческого учета и планирования; подсистемы кампусной карты, но эти нововведения остались не выполнены.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю.
Сотрудниками регионального Следственного комитета проведен обыск по месту работы подозреваемого, изъята соответствующая документация, допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.