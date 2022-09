Apple снова выпустил маленький iPhone

В понедельник, 21 марта, Apple проведет презентацию новинок в штаб-квартире компании в Купертино. Инвестиционные аналитики и профильные СМИ ожидают, что главным хитом мероприятия со слоганом Let us loop you in («Позвольте нам поймать вас в петлю») станет четырехдюймовый iPhone, который получит название 5SE или просто SE (special edition — «специальная версия») и станет первым в истории Apple «шагом назад» в дизайне устройств: шестое поколение смартфонов компании включало в себя 4,7- и 5,5-дюймовые устройства, а параметры SE больше всего напоминают iPhone 5S, поступивший в продажу еще в 2013 году.