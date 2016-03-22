Apple снова выпустил маленький iPhone

21 марта Apple представит новый четырехдюймовый iPhone. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», компания надеется подстегнуть продажи смартфонов, которые буксуют из-за высокой стоимости устройств шестого поколения и привязанности пользователей к модели 5S.
В понедельник, 21 марта, Apple проведет презентацию новинок в штаб-квартире компании в Купертино. Инвестиционные аналитики и профильные СМИ ожидают, что главным хитом мероприятия со слоганом Let us loop you in («Позвольте нам поймать вас в петлю») станет четырехдюймовый iPhone, который получит название 5SE или просто SE (special edition — «специальная версия») и станет первым в истории Apple «шагом назад» в дизайне устройств: шестое поколение смартфонов компании включало в себя 4,7- и 5,5-дюймовые устройства, а параметры SE больше всего напоминают iPhone 5S, поступивший в продажу еще в 2013 году.
Возвращение к четырехдюймовому корпусу позволит Apple удешевить новое устройство и подстегнуть продажи. Согласно оценкам инвестиционной компании KGI Securities, цена на модель SE в США составит около $400–500. Для сравнения, цена на iPhone 6S стартует от $649. Более дешевая модель позволит Apple не только мотивировать пользователей на обновление устройств, но и укрепит позиции производителя на активно растущих рынках Азии и Латинской Америки, где компания пока проигрывает более бюджетным конкурентам.
Продажи «нового старого» устройства могут принести Apple дополнительные $5,5 млрд в 2016 финансовом году и дополнительные продажи в объеме до 10 млн устройств, приводит издание Apple Insider прогноз аналитиков RBC Capital Markets. По их мнению, с iPhone SE компания сделает ставку на Индию, а второй категорией потенциальных покупателей новой модели станут нынешние обладатели устаревших устройств iPhone 5C и iPhone 5S.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.